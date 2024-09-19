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Hatay'da Kazada Hayatını Kaybeden Anne

Hatay'da yaşanan trafik kazasında anne, kızını ve bebeğini kaybettikten sonra tedavi sırasında hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 16:37
Hatay'da Kazada Hayatını Kaybeden Anne

Hatay'da Trajik Kaza

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşanan feci bir trafik kazası sonucunda 4 yaşındaki kızı ve hamile olduğu bebeğini kaybeden 24 yaşındaki anne, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

14 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen kazada, Hüseyin K. tarafından yönetilen 31 YS 782 plakalı tır, Çaylı Mahallesi'nde yoldan geçen Rabia Erdem'e ve iki kızına çarptı. Rabia Erdem, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi edilmesine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından sürücü Hüseyin K, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralılar ve Kaybedilen Hayatlar

Olayda, Rabia Erdem'in kızı Melek hayatını kaybederken, 2 yaşındaki Ayşe yaralandı. Ayrıca, Rabia Erdem'in hamileliği boyunca yaşadığı kayıplar, ailesinde derin bir üzüntüye yol açtı. Rabia Erdem'in cenazesi morga kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi yaralandı.

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