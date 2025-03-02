Hatay'da Kazara Tüfekle Kendini Yaralayan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, pompalı tüfekle kazara yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çiğdede Mahallesi Sivas Şehitleri Caddesi'nde M.P. adlı şahsın iş yerini kapatmaya hazırlık yaptığı sırada gerçekleşti. İddiaya göre, M.P.'nin elinden düşen pompalı tüfek, kazara ateş aldı.

Vücuduna isabet eden saçmalar sonucu yaralanan M.P., kardeşi tarafından Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde pompalı tüfekle kazara kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde pompalı tüfekle kazara kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.