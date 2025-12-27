Hatay'da Kürekle Halay: Soğukta Isınan İşçilerin Anı Sosyal Medyada İlgi Odağı

Dörtyol'da altyapı çalışması sırasında dikkat çeken ısınma yöntemi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde altyapı sisteminin yenilenmesi için sahada çalışan ekipler, soğuk ve yağmur dinlemeden çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde, 2 işçinin sabahın erken saatlerinde soğuk hava nedeniyle ısınmak amacıyla işte kullandıkları kürekle halay çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Soğuk havada ısınmak amacıyla arkadaşıyla birlikte halay çektiğini söyleyen Muhammet Ali Taşkın, "sabah malzeme beklerken, ısınmak amacıyla halay çekmişti. Hem ısınıyoruz, hem de çalışıyoruz" dedi.

MUHAMMET ALİ TAŞKIN