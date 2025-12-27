DOLAR
Hatay'da Kürekle Halay: Soğukta Isınan İşçilerin Anı Sosyal Medyada İlgi Odağı

Hatay Dörtyol'da altyapı işçileri, soğukta ısınmak için kürekle halay çekti; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:15
Dörtyol'da altyapı çalışması sırasında dikkat çeken ısınma yöntemi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde altyapı sisteminin yenilenmesi için sahada çalışan ekipler, soğuk ve yağmur dinlemeden çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde, 2 işçinin sabahın erken saatlerinde soğuk hava nedeniyle ısınmak amacıyla işte kullandıkları kürekle halay çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Soğuk havada ısınmak amacıyla arkadaşıyla birlikte halay çektiğini söyleyen Muhammet Ali Taşkın, "sabah malzeme beklerken, ısınmak amacıyla halay çekmişti. Hem ısınıyoruz, hem de çalışıyoruz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

