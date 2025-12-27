Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libyalı askerler resmi törenle uğurlandı

Ankara'da havalandıktan kısa süre sonra düşen uçakta yaşamını yitiren Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali El Haddad ile beraberindeki askeri heyetin naaşları, resmi törenin ardından ülkelerine gönderildi.

Detaylar ve tören süreci

Uçaktaki ölenler arasında Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed El Assavi Diyab ve bakanlık fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub yer aldı.

Naaşlar, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından tören alanı için Mürted Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Burada, hayatını kaybedenlerin yakınları ile üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla resmi tören düzenlendi.

Törene katılanlar ve uğurlama

Törene, hayatını kaybeden Libyalı askeri heyetin yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki askeri heyet katıldı. Tören kapsamında saygı duruşu yapıldı ve dualar edildi.

Cenazeler, tören birliği eşliğinde Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne ait 5A-ON1 sefer numaralı uçakla Libya'ya uğurlandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ise Libya'da düzenlenecek resmi törene katılmak üzere ayrı bir uçakla yola çıktı.

Ankara’da uçak kazasında hayatını kaybeden Libyalı askerler resmi törenle ülkelerine uğurlandı