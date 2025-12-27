Mersin AYKOME 2025 2. Genel Kurulu: 2026 Yatırımları ve Ulaşım Projeleri Öne Çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi AYKOME 2025 2. Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AYKOME)’nün 2025 yılı 2. Genel Kurulu, kent genelindeki altyapı çalışmaları ve gelecek yılın yatırım hedeflerinin değerlendirilmesi amacıyla bir araya geldi.

Toplantı Detayları ve Katılımcılar

Toplantı, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Serkan Ataman başkanlığında düzenlendi. Toplantıya; Büyükşehir Belediyesi bürokratları, ilgili şube müdürleri, ilçe belediyelerinin ilgili personeli ile altyapı kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. AYKOME Şube Müdürü Gül Gök, toplantı maddelerini içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Gündem ve Görüşülen Konular

Genel kurulda, 2025 yılı altyapı çalışmalarının genel değerlendirilmesi, 2026 yılı yatırım programları, 2026 yılı ücret tarifesi, kazı yasağı ile birlikte Mezitli Kuyuluk Katlı Kavşak Projesi ve planlanan Yenişehir Beşyol Kavşağı Tüp Geçit Projesi başta olmak üzere önemli ulaşım projeleri ele alındı.

Başkan Ataman'ın Değerlendirmesi

Ahmet Serkan Ataman, altyapı kurumları ve belediye iştirakleriyle ortak kararlar almayı amaçladıklarını belirterek, toplantının şehir yararına kararların şekillenmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Ataman, toplantıda yaptığı açıklamada: "Toplantıda aldığımız kararların, vatandaşlarımızın ve şehrimizin rahatlık alanını artıracağını düşünüyoruz. Bu anlamda 2026’nın, geçmiş yıllardan daha konforlu bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

İş Birliği ve Uygulama Süreçleri

Toplantı boyunca, 2026 yılı yatırımlarının uygulanmasında kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde duruldu. Altyapı çalışmaları sırasında hem vatandaşların hem de kurumların işlemlerinin daha hızlı ve güvenli yürütülebilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu. Genel kurul, önerilerin aktarılması ve değerlendirilmesiyle sona erdi.

Sonuç: AYKOME 2025 2. Genel Kurulu, altyapı planlaması ve 2026 yatırım programlarının şekillendirilmesi açısından kent yönetimi ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine odaklandı.

