Aydın'da Bisikletçilerin Sorunları Masaya Yatırıldı: 2025 Değerlendirmesi

Aydın'da Serhat Yığmatepe liderliğinde yapılan 2025 bisiklet değerlendirme toplantısında başarılar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:42
Aydın'da Bisikletçilerin Sorunları Masaya Yatırıldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe ile bir araya gelen bisikletçiler, branşın 2025 yılına ilişkin değerlendirmeleri, sportif başarıları ve karşılaşılan sorunları görüştü.

Toplantı katılımcıları ve koordinasyon

Toplantı, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda; Bisiklet İl Temsilciliği, bisiklet kulüplerinin temsilcileri, bisiklet dernekleri ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Gündem: Başarılar, sorunlar ve çözüm önerileri

Toplantıda, 2025 yılı içerisinde bisiklet branşında elde edilen sportif başarılar ele alındı. Faaliyet sürecinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri detaylı şekilde tartışıldı.

Katılımcıların görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda, il genelinde bisiklet sporunun gelişimine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Karşılıklı fikir alışverişinin ardından değerlendirme toplantısı sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

