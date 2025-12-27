Tophane Meslek Lisesi 1868 aslına uygun yeniden inşa edilecek — 700 milyon TL onaylandı

Tophane Meslek Lisesi aslına uygun yeniden inşa edilecek

Tophane Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, 157 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin ilk meslek lisesi kimliğini taşıyor. 1868'de Sultan Abdülmecid tarafından inşa edilen Hamidiye Sınai Mektebi'nin projesi aslına uygun olarak yeniden çizildi ve projenin hayata geçirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 700 milyon lira yatırım onayı verildi.

Proje ve saha bilgileri

Okul, 29,5 dönümlük (29.500 m2) alanda yer alıyor. Tarihi alanda bulunan 6 atölye ve bir dersliğin bulunduğu bölgeye ilişkin ön kazı çalışmaları devam ediyor. Yeniden inşa planında ise 24 derslik ve 6 atölye ile okulun tarihe sadık kalınarak canlandırılması hedefleniyor.

Osmangazi İlçesi Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; 1868'de eğitim-öğretime başlamış, 12 bağımsız binada 9 alanda hizmet vererek 1.748 öğrenci kapasitesine sahip bir eğitim kurumu olarak biliniyor. Okulun bazı binaları; 1974'te açılan ana bina, Makine ve Tasarım Teknolojisi atölyeleri, Tekstil Teknolojisi atölyesi ve 1940'da açılan kütüphane binası 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında deprem dayanımı gerekçesiyle kullanıma kapatılıp yıkılmıştı.

Kazılar, onay süreci ve takvim

Yıkılan alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2022 tarihli kararı doğrultusunda ve Müze Müdürlüğü denetiminde 16 Ocak 2025 tarihinde kazı çalışmaları başlatıldı ve çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 22.12.2025 tarihli ve 42388 sayılı yazısı ile proje, 2025 yılı devlet yatırım programına alındı. Buna göre 2026 yılında ihale süreçleri tamamlanıp, inşaata başlanması planlanıyor.

Yetkililerin yerinde incelemesi ve açıklamalar

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Refik Özen, Emel Gözükara Durmaz ve Emine Yavuzgözgeç projenin gerçekleştirileceği alanda incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile okul ve vakıf yöneticilerinden bilgi alındı.

Davut Gürkan İHA'ya yaptığı değerlendirmede projenin 2026 yılının en büyük yatırım projelerinden biri olduğunu belirterek, 'Tophane sırtlarında arkeolojik alanda kazılar yapıldı. Bunun sonrasında 700 milyon liralık proje için Cumhurbaşkanımızın bizzat onayı gerekiyordu. Bu okulun yeniden ayağa kaldırılmasında onay veren sayın Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e teşekkür ediyoruz' dedi.

Gürkan, okulun birçok ünlü sanayicinin yetiştiği bir kurum olduğunu vurgulayarak, 'Ön kazı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. 24 derslik ve 6 atölye ile tekrardan hayat bulacak tarihi bir okul olacak. Metal, mobilya, ahşap, mikro mekanik bölümleriyle öğrencilerimize meslek kazandıracak önemli bir eğitim yuvası olacak' ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ise Bursa'nın sanayi kimliğine vurgu yaparak, 'Tophane Meslek Lisesi Bursa'nın en eski markalarından bir tanesi. Bursa sanayisinin temeli burada atılmış. Bursamızın eseri yeniden kazanmasından dolayı mutluyuz' dedi.

Projenin önemi

Yetkililer, projenin tamamlanmasının Bursa'da nitelikli iş gücü yetiştirilmesine katkı sağlayacağını ve sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı eleman açığını kapatmaya destek olacağını belirtiyor. Eski projenin orijinaline sadık kalınarak ilerleyecek uygulamada, atölye ve tarihi yapıların Anıtlar Kurulu onayı ve kazı süreci takibiyle korunacağı vurgulanıyor.

Not: Projenin yatırım bedeli ve takvimi ile ilgili resmi yazışma ve tarihler orijinal belgelerde yer aldığı şekilde korunmuştur.

