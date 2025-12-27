Fuji Dağı'nda Alev Topu: Meteor Gökyüzünü Aydınlattı

Fuji Dağı'nda Alev Topu Gözüktü

Gece saatlerinde parlak meteor görüntüleri izleyenlere görsel şölen yaşattı

Japonya'nın simgelerinden olan Fuji Dağı semalarında gece saatlerinde parlak bir alev topu göründü. Olay, çevredeki izleyiciler ve amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, alev topunun hızla atmosfere girip yanarak yeryüzü yönünde düşmesi ve kısa süre içinde gözden kaybolması net şekilde görüldü. Görüntüler izleyenlere etkileyici bir görsel şölen sundu.

Uzmanlar, kayıtlarda görülen olayın bir meteorun atmosferde yanması sonucu ortaya çıktığını belirtti. Olayla ilgili halka verilen bilgiler ve uzman değerlendirmeleri, meteorolojisel bir anomali ya da tehlike işareti olarak rapor edilmedi.

