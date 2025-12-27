DOLAR
Fuji Dağı'nda Alev Topu: Meteor Gökyüzünü Aydınlattı

Japonya'da gece saatlerinde Fuji Dağı'nın semalarında alev topu şeklinde bir meteor gözlendi; amatör kameralara yansıyan görüntüler izleyenlere görsel şölen sundu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:46
Fuji Dağı'nda Alev Topu Gözüktü

Gece saatlerinde parlak meteor görüntüleri izleyenlere görsel şölen yaşattı

Japonya'nın simgelerinden olan Fuji Dağı semalarında gece saatlerinde parlak bir alev topu göründü. Olay, çevredeki izleyiciler ve amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, alev topunun hızla atmosfere girip yanarak yeryüzü yönünde düşmesi ve kısa süre içinde gözden kaybolması net şekilde görüldü. Görüntüler izleyenlere etkileyici bir görsel şölen sundu.

Uzmanlar, kayıtlarda görülen olayın bir meteorun atmosferde yanması sonucu ortaya çıktığını belirtti. Olayla ilgili halka verilen bilgiler ve uzman değerlendirmeleri, meteorolojisel bir anomali ya da tehlike işareti olarak rapor edilmedi.

Japonya’nın simgelerinden olan Fuji Dağı’nın semalarında alev topu şeklinde meteor gözlendi....

Japonya’nın simgelerinden olan Fuji Dağı’nın semalarında alev topu şeklinde meteor gözlendi. Meteorun yanarak atmosfere girdiği anlar izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

