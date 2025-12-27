Pendik kışa hazır: 475 personel ve 80 araçla teyakkuzda

Pendik kışa hazır: Ekipler olası olumsuzluklara karşı teyakkuzda

AKOM merkezli koordinasyonla kritik noktalar öncelikli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının ardından Pendik Belediyesi, ilçe genelinde muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, Güllübağlar'daki Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bünyesinde bekleyişe geçti.

Belediye, sahada olacak araç ve personel sayısını açıklayarak müdahale planını netleştirdi. Buna göre 9 kar küreme ve tuzlama aracı, 15 kepçe, 2 greyder, 5 ekskavatör ile birlikte toplam 80 araç ve 475 personel görev alacak. Ayrıca 4 bin 500 ton tuz buzlanma riskine karşı hazır bulunduruldu.

Hazırlık kapsamında listelenen diğer araçlar arasında 2 adet 4x4 arazi aracı, 2 adet 4x4 arama kurtarma aracı, 2 adet mobil büfe aşevi aracı, 2 adet bakım onarım aracı ve 41 adet kamyonet yer alıyor.

Çalışmalar, özellikle yüksek rakımlı olan Aydos Ormanı bölgesi başta olmak üzere toplu taşıma güzergahları, yaya yolları, hastane ve okul çevreleri gibi kritik noktalarda yoğunlaştırılacak. Belediyenin amacı, kar ve buzlanmanın sebep olabileceği aksaklıkları en aza indirmek olarak açıklandı.

