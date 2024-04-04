Hatay’da lüks araçların içerisinden kaçak göçmenler çıktı

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından, insan kaçakçılığın karşı yapılan çalışmalar devam ediyor. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili faaliyet gösteren ekipler, önceden tespit etmiş oldukları iki aracı Adana yolunda durdurdu. Mersin ve Çanakkale plakasına sahip iki lüks aracın içerisinde 14 kaçak göçmen çıktı. Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmış olan Suriye uyruklu göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Lüks marka araçlarla göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli iki isim F.E. ve M.M. ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.