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Hatay’da lüks araçların içerisinden kaçak göçmenler çıktı

Hatay’da lüks iki aracın içerisinden 14 kaçak göçmen ve insan kaçakçılığı yapan 2 şahıs çıktı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen göçmenler İl Göç İdaresi’ne gönderilirken, 2 şahıs tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 14:59
Hatay’da lüks araçların içerisinden kaçak göçmenler çıktı

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından, insan kaçakçılığın karşı yapılan çalışmalar devam ediyor. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili faaliyet gösteren ekipler, önceden tespit etmiş oldukları iki aracı Adana yolunda durdurdu. Mersin ve Çanakkale plakasına sahip iki lüks aracın içerisinde 14 kaçak göçmen çıktı. Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmış olan Suriye uyruklu göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Lüks marka araçlarla göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli iki isim F.E. ve M.M. ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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