Hatay'da Midibüs Devrildi: 25 Tarım İşçisi Yaralandı

Hatay'da Midibüs Kazası: 25 Yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kaza, 80 ABE 159 plakalı midibüsün, Mustafa K. (35) yönetiminde, Antakya-İskenderun kara yolunun Kıcı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkması sonucu gerçekleşti.

Olayın hemen ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 25 kişi, hızlı bir şekilde kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak incelemeler devam ediyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.