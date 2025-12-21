Hatay'da Mobil Berber: Salih Özçelik 'Alo' ile Şantiyelerin Kapısını Çalıyor

Hatay'da Mobil Berber: Minibüsüyle Şantiyelere VIP Hizmet

Hatay'ın Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde 15 yıldır berberlik yapan Salih Özçelik, arkadaşı İbrahim Culhacı ile birlikte bir minibüsü berber dükkanına çevirerek mobil berber aracı hizmeti başlattı.

Nasıl çalışıyor?

İki arkadaş, minibüsün iç elektrik düzenini kurdurup, 2 koltuk, aynalar ve berber malzemelerini yerleştirerek dışarıdan normal görünen ama içeride dükkandan farksız bir araç oluşturdu. Özçelik, özellikle ulaşımın zor olduğu şantiye alanlarına giderek müşterilerini tıraş ediyor. Haftasonları sabit dükkanda çalışırken, hafta içi mobil berber aracıyla gezerek hizmet veriyor. Ortalama 1 aydır bu şekilde çalıştıklarını belirtiyor.

Müşteriler ve motivasyon

Özçelik, müşterilerinin çoğunun şantiye alanlarında çalıştığını ve bu yüzden dükkana gelemeyenler için mobil hizmeti başlattığını söylüyor:

"Ben yaklaşık 15 yıldır berber mesleğinin içerisindeyim. Normal olarak berber dükkandayım. Mobil berberliği denemek istedim. Bazı insanlar imkanları olmuyor gelemiyorlar, bu konuda yardımcı olmak istedim. Kendimce imkan olarak mobil berberi yaptım. Arkadaşımla bu yola girdik ve bu mobil berberliği yapıyoruz. Müşterilerim sürekli şantiye alanlarında çalıştığı için insanların gelme imkanı olmuyor, bende böyle girişimde bulunmak istedim. Önce aracı aldık, ondan sonra araca elektrik düzeneğini yaptık. İnsanlara yardımcı olmak için böyle bir mobil berber yaptık. Koltuklarımızı, malzemeleri ve aynaları koyup insanlarımızı tıraş etmeye başladık. Müşteriler ilk gördüğünde çok şaşırıyorlar ve beğeniyorlar. Böyle bir berberliği yaptığım için teşekkür ettiler. Bizde böyle bir şey yaptık ve müşterilerimizde hepsi geliyorlar. Bizde onları tıraş ediyoruz. Bu mobil berber aracımla şimdilik şantiyelere gidiyorum. Ulaşıma sıkıntı olan yerlere gidiyorum. Ben onlara imkanı sağlayıp kendim dükkanı o tarafa gidiyorum. Bazen bana telefon açıyorlar gidiyorum veya bazılarına gün verip öyle gidiyorum ve onları tıraş ediyorum. Müşteriler çok beğeniyorlar ve geliyorlar. Normal sabit dükkandaki fiyattan alıyoruz. Parası olmayan kişilere de yardımcı oluyoruz. Biz hizmet amaçlı hem onlar için daha avantajlı oluyor. Bende iki koltuk düşündüm. İnsanlar çok oldukları için tıraş olmak istiyorlar. Bizde onları bekletmek ve hizmette eksik bir şey yapmak istemedik. Ortalama 1 aydır bu şekilde çalışıyoruz ve daha iyi şeyler de yapmak istiyorum. İmkanımız olana kadar yapmaya çalışacağız"

İbrahim Culhacı ise projenin Hatay'da ilk olduğunu belirterek, "Burası Hatay’da ilk defa mobil berber olarak yapıldı. Salih abi ile birlikte düşünüp yaptık. Kimsenin vasıtası olmadığı için genellikle şantiye alanlarına gidiyoruz. Müşteriler ilk gördükleri zaman garipsiyorlar ama beğeniyorlar. Bu fikri 3 aydır düşünüyorduk ve 1 aydır bu şekilde çalışıyoruz" dedi.

İlk görenlerin şaşırmasına rağmen Özçelik, mobil berbere olan ilgiden memnun olduğunu belirtiyor ve hizmeti geliştirmeye devam edeceklerini söylüyor.

