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Hatay'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 14:47
Hatay'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'da Motosiklet Kazası!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trajik bir motosiklet kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

31 ASR 856 plakalı motosiklet, Çevlik-Arsuz kara yolunda bulunan Kapısuyu mevkisinde devrildi. Motosikletin sürücüsü Seyit Ali Doğru üzerinde bulunduğu aracı kontrol edemeyerek yan yattı.

Olay Yerine Müdahale

Kaza sonrası, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu, motosikletin arkasında oturan Deniz Doğru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü Seyit Ali Doğru ise Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden Deniz Doğru'nun cenazesi, Yenimahalle Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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