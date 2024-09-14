Hatay'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Hatay'da Motosiklet Kazası

İskenderun'da meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan ikisi çocuk.

Kaza Detayları

Olay, Prireis Mahallesi'nde yaşandı. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 ES 027 plakalı otomobil, Özlem Ç. (33) yönetimindeki 31 ANT 193 plakalı motosiklete çarptı. Motosikletin sürücüsü ve beraberindeki Orhan Asil K. (3) ile Yağız Aslan K. (2) yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Yağız Aslan K.'nın durumunun kritik olduğu ifade edildi.

İskenderun'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

İskenderun'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.