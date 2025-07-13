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Hatay'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 23:57
Hatay'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Hatay'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, Mehmet Aslan Caddesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen 31 ATH 972 ve 31 AVN 693 plakalı motosikletlerin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazayı gören çevredekilerin anında ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kaza anıyla ilgili detayların araştırıldığını bildirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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