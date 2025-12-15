DOLAR
Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı: Burdur'un Kadife Kalesi

Burdur'daki Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı, M.S. 4 veya 6. yüzyıla tarihlenen mağara yerleşimleri ve tarihi izleriyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 10:55
Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı: Burdur'un Kadife Kalesi

Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı Burdur'da Tarihe Işık Tutuyor

Serençay Kanyonu, Burdur'un Günalan köyü ile Askeriye köyü arasında, Askeriye Çayı üzerinde yer alıyor. Bölge; doğal yapısı, oyularak oluşturulmuş mağara yerleşimleri ve tarihsel izleriyle öne çıkıyor. Kanyon çevresinde yer alan ve halka 'Teke Sarayı' olarak bilinen yapıların, M.S. 4 veya 6. yüzyıla tarihlendirildiği belirtiliyor.

Tarihçe ve isim kökeni

Kanyonun adının, 'seren' kelimesinin uzun anlamından kaynaklandığı rivayet ediliyor. Bölgede sağlı sollu mağara yerleşimlerin bulunduğu, ayrıca kayaların kolay oyulabilmesi nedeniyle halk arasında mekanın 'Kadife Kale' adıyla da anıldığı aktarılıyor. Bölgeye verilen Teke Sarayı isminin kökeni ise pastoral yaşam geleneğine dayanıyor; yağmurlu ve karlı havalarda çobanların keçi sürülerini burada dinlendirmesi ve sürünün başındaki erkek keçiye 'teke' denilmesi sonucu bu adın yerleştiği ifade ediliyor.

Arkeolojik ve bilimsel çalışmalar

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Koçibay bölgenin hem doğal hem de tarihsel açıdan önemine dikkat çekiyor. Koçibay'a göre mağaralarda geçmişte insan yerleşimleri olduğu bilinmekte ve bazı bölümlerde mezar alanlarına rastlanmaktadır. Bu yerleşimlerin Genç Roma ya da Erken Hristiyanlık Dönemine ait olabileceğine yönelik değerlendirmeler bulunuyor.

Prof. Dr. Mehmet Özsayın da belirttiği gibi, bu değerlendirme kapsamında Hristiyanlığın ilk dönemlerinde uygulanan baskılardan kaçan toplulukların bu mağaralarda yaşamış olabileceği öne sürülüyor. Bölge, yabancı araştırmacıların da ilgisini çekmiş; Hamilton adlı İngiliz gezgin 1835 yılında Burdur'a gelerek Kadife Kale'yi ziyaret etmiş ve eserlerinde bölgeye yer vermiştir. Ayrıca 1940 yılında bölgeyle ilgili bir doktora çalışmasının yapıldığı bilgisi aktarılmaktadır.

Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı, hem doğal peyzajı hem de barındırdığı arkeolojik izlerle Burdur'un önemli kültür mirasları arasında yer alıyor. Bölgenin korunması ve bilimsel çalışmalarla daha iyi belgelenmesi, hem yerel tarih hem de turizm açısından önem taşıyor.

SERENÇAY KANYONU

SERENÇAY KANYONU

SERENÇAY KANYONU

