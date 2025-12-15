Mersin'de Kültür Politikaları Semineri: Sanat Hafızasına Işık Tutuldu

Mersin'de Kültür Politikaları Semineri Sanat Hafızasını Masaya Yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Mersin Kent Konseyi ve Akdeniz Opera ve Bale Kulübü'nün (AKOB) iş birliğiyle düzenlenen 'Kültür Sanat Seminer Dizisi'nin dördüncü buluşması gerçekleşti. Etkinliğin en dikkat çekici konuşmasını Doç. Dr. Ulaş Bayraktar'ın 'Mersin’de Kültür Politikaları: Kürsüdekiler, Sahnedekiler ve Salondakiler' başlıklı sunumu yaptı.

Seminerin açılışı ve müzik dinletisi

Program, Mersin Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencilerinden gitarist Alperen Arda Şişman ve soprano İrem Koyuncu'nun sunduğu kısa dinletiyle başladı. Açılış, katılımcılara hem sanatsal bir atmosfer sundu hem de seminerin odağını somut bir üretimle pekiştirdi.

Kültür politikalarının çok katmanlı analizi

Doç. Dr. Ulaş Bayraktar, konuşmasında Mersin’deki kültür ortamını; sahnede üretim yapan sanatçılar, kürsüde karar alıcılar ve salondaki izleyiciler ekseninde değerlendirdi. Bayraktar, kentteki kültürel üretimin nasıl şekillendiğini, aktörler arasındaki ilişkileri ve bu sürecin kültür politikalarına yansımalarını ele alarak Mersin’in çok katmanlı kültürel yapısına dikkat çekti.

Büyükşehir'in desteklerinin önemi

Bayraktar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kültür politikalarındaki rolünü vurgulayarak özellikle kültürel mirasın korunması ve arkeolojik çalışmalara yapılan desteğin önemine işaret etti. Bayraktar'ın ifadesiyle: "Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinliklerini yaygınlaştırma çabası, kentin kültür politikalarına güçlü bir bakış açısı kazandırıyor. Mekan, tanıtım ve ulaşım gibi destekler, Mersin’de kültür ekosisteminin güçlenmesine önemli katkı sağlıyor."

Sivil toplumun ve AKOB’un katkısı

AKOB Yönetim Kurulu Başkanı Demet Şaman Tarlakazan, seminer dizisinin amacını sanat üretimini yalnızca sahnede görülen bir sonuç olarak değil, toplumsal ve tarihsel bağlamıyla ele almak şeklinde özetledi. Tarlakazan, "Kültür-sanat üretimini daha adil, erişilebilir ve kapsayıcı bir zeminde ele almayı önemsiyoruz" diyerek seminerlerin kentin kültür ortamına düşünsel katkı sağladığını belirtti.

Belediye perspektifi: Katılımcı ve sürdürülebilir politikalar

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve opera sanatçısı Bengi İspir Özdülger, bu tür söyleşilerin kent için değerine vurgu yaptı. Özdülger, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak katılımcı, kapsayıcı, birleştirici ve sürdürülebilir bir kültür politikası benimsiyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Başkan Vahap Seçer'in desteğinin kültür politikalarının uygulanmasında belirleyici olduğunu belirtti: "Başkanımızın desteği sayesinde geniş bir perspektifle kültür politikalarını hayata geçirebiliyoruz."

Eğitim ve mekanların işlevselliği

Seminere katılan Mersinli ressam Ahmet Yeşil, Doç. Dr. Ulaş Bayraktar’ın sunumunu hem içerik hem görsel anlatım açısından güçlü bulduğunu söyledi. Yeşil, "Bir kentin sanat ve kültür kenti olmasının uzun soluklu bir süreç olduğunu; bu sürecin eğitimle başladığını" vurguladı ve sanat mekanlarının sadece inşa edilmesinin yeterli olmayacağını, bu mekanların yaşamla doldurulması gerektiğini belirtti.

Etkinlik, Mersin’in kültürel belleğini güçlendirmeye dönük politika ve uygulamaların tartışıldığı; yerel yönetim, akademi, sivil toplum ve sanatçılar arasında köprü kuran bir platform olarak öne çıktı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, MERSİN KENT KONSEYİ VE AKDENİZ OPERA VE BALE KULÜBÜ’NÜN (AKOB) İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN 'KÜLTÜR SANAT SEMİNER DİZİSİ’NİN 4. BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.