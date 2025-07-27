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Hatay'da Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir motosikletin beton mikseriyle çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 22:53
Hatay'da Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'da Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Antakya'da meydana gelen trajik bir trafik kazasında, beton mikseri ile çarpışan motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Antakya-Reyhanlı yolu üzerindeki Arkeoloji Müzesi yakınlarında gerçekleşti.

M.A.M. (44) idaresindeki 31 ASD 487 plakalı beton mikseri, Ali Uçman (43) tarafından kullanılan 31 AGE 862 plakalı motosikletle çarpıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklette yolcu konumunda bulunan Mustafa Arzu (30), yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ali Uçman ise Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bu kaza, bölgede trafik güvenliği konusunda endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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