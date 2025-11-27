Hatay'da motosiklet kazası: Ölen iki çocuğun kuzen olduğu ortaya çıktı
Antakya EXPO mevkiinde akşam saatlerinde yaşanan kazada iki genç yaşamını yitirdi
Kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Antakya ilçesi EXPO mevkiinde meydana geldi.
Seyir halindeki 31 ACG 534 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada 16 yaşındaki İrfan Konuşkan ve 15 yaşındaki Ali Bulut hayatını kaybetti.
Kuzen oldukları öğrenilen iki çocuk, gün içerisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.
KAZA, GEÇTİĞİMİZ GÜN AKŞAM SAATLERİNDE ANTAKYA İLÇESİ EXPO MEVKİİNDE YAŞANMIŞTI (ARŞİV)