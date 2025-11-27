Hatay'da motosiklet kazası: Ölen iki çocuğun kuzen olduğu ortaya çıktı

Hatay'da Antakya EXPO mevkiinde motosiklet kazasında ölen 16 yaşındaki İrfan Konuşkan ve 15 yaşındaki Ali Bulut'un kuzen olduğu öğrenildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:08
Antakya EXPO mevkiinde akşam saatlerinde yaşanan kazada iki genç yaşamını yitirdi

Kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Antakya ilçesi EXPO mevkiinde meydana geldi.

Seyir halindeki 31 ACG 534 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada 16 yaşındaki İrfan Konuşkan ve 15 yaşındaki Ali Bulut hayatını kaybetti.

Kuzen oldukları öğrenilen iki çocuk, gün içerisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

İRFAN KONUŞKAN

