Hatay'da motosiklet sürücüsü beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Hatay'ın Antakya ilçesinde kavşakta dönüş yapmaya çalışan bir motosiklet sürücüsünün, beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza yeri ve gelişme
Akevler Mahallesi 75. yıl kavşağında sola dönüş yapmaya çalışan motosiklet, yanında ilerleyen beton mikserinin kör noktasına girdi. Beton mikser sürücüsü dönüş sırasında motosiklete çarptı.
Son anda kurtuluş
Motosiklet sürücüsü, son anda araçtan atlayarak beton mikserinin altında kalmaktan kurtuldu. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.