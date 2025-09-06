DOLAR
Hatay'da motosiklet sürücüsü beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Antakya'da Akevler Mahallesi 75. yıl kavşağında bir motosiklet sürücüsü, beton mikserinin altında kalmaktan son anda atlayarak kurtuldu; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 10:52
Hatay'ın Antakya ilçesinde kavşakta dönüş yapmaya çalışan bir motosiklet sürücüsünün, beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza yeri ve gelişme

Akevler Mahallesi 75. yıl kavşağında sola dönüş yapmaya çalışan motosiklet, yanında ilerleyen beton mikserinin kör noktasına girdi. Beton mikser sürücüsü dönüş sırasında motosiklete çarptı.

Son anda kurtuluş

Motosiklet sürücüsü, son anda araçtan atlayarak beton mikserinin altında kalmaktan kurtuldu. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

