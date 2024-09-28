Hatay'da Ölümcül Kadın Cinayeti: Koca Kaçtı

Hatay'da Korkunç Bir Olay

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir kadın evinde kocası tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Tartışma Kanlı Bir Sonuca Ulaştı

Alınan bilgilere göre, 34 yaşındaki Yusuf K. ile eşi Ayşe K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusuf K., belinden çıkardığı bıçakla eşi Ayşe K.'ya saldırdı.

Acı İhbar

Olay sonrasında zanlı Yusuf K. evden kaçarken, Ayşe K. yerinde kanlar içinde kaldı. Yusuf K.'nın annesinin durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca ikamete yönlendirildi.

Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde, 5 çocuk annesi Ayşe K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Yusuf K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.