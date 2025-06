Hatay'da Orman Yangını: 160 Hane Tahliye Edildi

Orman Yangını, Hatay’da Tahribat Oluşturdu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine oldukça yakın bir alanda şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen bir orman yangını meydana geldi. Yangın, Karaali Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple başladı ve bu durum yerleşim birimlerinin tehlikeye girmesine neden oldu.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

Gelişmelerin ardından Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 4 söndürme helikopteri ve 211 yardımcı araçla yangına anında müdahale etti. Ekipler, yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede gerekli önlemleri aldı. Ancak yangından etkilenen mahalle mezarlığında da hasar meydana geldi.

Vali Masatlı'dan Açıklama

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi almak ve bölgeyi yerinde incelemek üzere olay yerine intikal etti. Vali Masatlı, son iki günde etkili olan olağan dışı rüzgarın yangının yayılmasında etkili olduğunu belirterek, yaklaşık 1500 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye işlemleri, başta Karaali olmak üzere Oğlakören ve Üçgedik mahallelerinde gerçekleştirildi.

Can Kaybı Olmadı

Masatlı, ayrıca şu an itibarıyla can kaybı yaşanmadığını, çok sayıda ekibin yangına müdahale ettiğini belirtirken, “Can kaybımız yok, bu da en önemli husus” dedi. Yangının kontrol altına alınması için tüm kamu kurumların iş makinelerinin de bölgeye sevk edildiğini vurguladı.

Yaralar Sarılıyor

Yangın nedeniyle 160 hane boşaltılmışken, 60'tan fazla evin hasar gördüğünü belirten Vali Masatlı, yangınla mücadelede 500’den fazla personelin görev aldığını ifade etti. Meteorolojik verileri dikkate alarak alevlerle mücadele ettiklerini ekleyen Masatlı, rüzgarın hızının saatte 40-50 kilometre civarında değiştiğini fakat saat 18.00'den sonra azalacağı yönünde tahminlerin bulunduğunu belirtti.

Hatay Valiliği, yangının kontrol altına alınması ve soğutma işlemlerinin bir an önce gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

