Hatay’da Orman Yangınına Hızla Müdahale

Hatay’da Yangın Alarmı: Ormanlık Alanda Canlı Tehlikesi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Karaali mevkisinde yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan orman yangınına yönelik müdahale hızla devam ediyor. Yangının başlangıç nedeni henüz belirlenemezken, güçlü rüzgarlar yangının kısa sürede büyümesine sebep oldu.

İhbarın ardından, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirilerek, söndürme helikopteri ve arazözler ile yangına müdahale etmeye başladı. Yangının, yerleşim alanlarına yayılma riskini minimize etmek amacıyla çevrede gerekli önlemler alındı.

Yangının kontrol altına alınması için hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale sürdürülüyor. Yangınla ilgili gelişmeler ve daha fazla bilgi için takipte kalın.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.