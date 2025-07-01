Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürmektedir. Yangın, Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlamış ve rüzgarın etkisiyle Oğlakören ile Üçgedik Mahallelerine sıçramıştır.

Gece Boyu Süren Çalışmalar

Ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam ederken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangın söndürme helikopteri de operasyonlara destek olmaya başlamıştır.

Vali Masatlı Bölgeyi Ziyaret Etti

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangının devam ettiği Alahan Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulundu. Masatlı, yangın bölgesindeki ekiplerle bilgi alışverişinde bulunduğu sırada rüzgarın şiddeti arttı ve dumanların sardığı bölgede panik görüntüler yaşandı.

Mahalle Sakinlerinden Destek

Havadan ve karadan yapılan müdahalenin yanı sıra, bazı mahalle sakinleri evlerinin çatılarında hortumlarla sulama yaparak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ancak bazı mahalle sakinleri, yangının evlerine ulaştığını belirterek gözyaşları döktü.

Güvenlik Güçleri de Görev Başında

Yangın söndürme çalışmalarına jandarma ve polis güçlerinin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da destek vermektedir. Öte yandan, dün Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten kaynaklanan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş ve üç mahalle tedbir amaçlı olarak tahliye edilmiştir.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.