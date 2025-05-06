Hatay'da Otomobil Kapısına Sıkışan Kedi Yavrusu Kurtarıldı

Hatay'da Dramaya Son Veren Kurtarma Operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Numune Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin kapısına sıkışan bir kedi yavrusu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Otomobil sahibi, kapısı açık olan araca girmeye çalışan kedi yavrusunun, kapının menteşe bölümünde sıkıştığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine hızla bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, başarılı bir operasyonla kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı. Şans eseri, küçük hayvanın yara almadığı gözlemlenirken, ekipler kedi yavrusunu güvenli bir şekilde yaşadığı alana bıraktı.

Bu olay, insan ve hayvan arasındaki dostluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kapısına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kapısına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.