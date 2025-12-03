Hatay'da Pompalı Cinayet Sonrası Husumetlisine Araçla Saldırı — Şüpheli Tutuklandı

Hatay'da aynı sokakta ikinci vahim saldırı: Şüpheli tutuklandı

İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesinde başlayan olaylar zinciri devam ediyor. 28 Eylül tarihinde komşular arasında çıkan kavgada Leyla Şahin, pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından; C.Ç., H.O., M.O., M.Ç. ve T.Ç. isimli 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, şüphelilerden V.Ş. ile M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

1 Aralık'ta araçla öldürmeye teşebbüs ve güvenlik kamerası kaydı

Olayın üzerinden geçen iki ayın ardından, 1 Aralık günü dava taraflarından olduğu belirtilen M.Ç., aynı sokakta yaşadığı husumetlisini hafif ticari aracıyla ezerek öldürmeye çalıştı. Saldırı anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu saldırının şüphelisi M.Ç. yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca hakkında karar verilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik kamerası görüntüleri ve adli süreç gelişmeleri bölgedeki gerginliği daha da gündeme taşıdı.

