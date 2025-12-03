Hatay'da Pompalı Cinayet Sonrası Husumetlisine Araçla Saldırı — Şüpheli Tutuklandı

Hatay'da 28 Eylül'de pompalı tüfekle öldürülen Leyla Şahin davasına karışan M.Ç., 1 Aralık'ta husumetlisini araçla ezmeye çalıştı; olay kamera kaydına geçti, şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:17
Hatay'da Pompalı Cinayet Sonrası Husumetlisine Araçla Saldırı — Şüpheli Tutuklandı

Hatay'da aynı sokakta ikinci vahim saldırı: Şüpheli tutuklandı

İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesinde başlayan olaylar zinciri devam ediyor. 28 Eylül tarihinde komşular arasında çıkan kavgada Leyla Şahin, pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından; C.Ç., H.O., M.O., M.Ç. ve T.Ç. isimli 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, şüphelilerden V.Ş. ile M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

1 Aralık'ta araçla öldürmeye teşebbüs ve güvenlik kamerası kaydı

Olayın üzerinden geçen iki ayın ardından, 1 Aralık günü dava taraflarından olduğu belirtilen M.Ç., aynı sokakta yaşadığı husumetlisini hafif ticari aracıyla ezerek öldürmeye çalıştı. Saldırı anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu saldırının şüphelisi M.Ç. yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca hakkında karar verilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik kamerası görüntüleri ve adli süreç gelişmeleri bölgedeki gerginliği daha da gündeme taşıdı.

HATAY'DA 63 YAŞINDAKİ KADININ POMPALI TÜFEKLE VURULMASI OLAYININ TARAFLARINDAN OLAN BİR ŞAHIS...

HATAY'DA 63 YAŞINDAKİ KADININ POMPALI TÜFEKLE VURULMASI OLAYININ TARAFLARINDAN OLAN BİR ŞAHIS, AYNI SOKAK ÜZERİNDE YAŞADIĞI HUSUMETLİSİNİ HAFİF TİCARİ ARAÇLA EZEREK ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIRKEN, ŞÜPHELİ ŞAHIS MAHKEMECE TUTUKLANDI.

HATAY'DA 63 YAŞINDAKİ KADININ POMPALI TÜFEKLE VURULMASI OLAYININ TARAFLARINDAN OLAN BİR ŞAHIS...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'nin 'Kusursuz Kafe'si: 17 Down Sendromlu Çalışana İstihdam
2
Malatya’da engelli vatandaşlardan 'erişilebilir şehir' talebi
3
Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
4
Aydın Köşk’te kasten adam öldürme zanlısı yakalandı
5
Balıkesir'de Ahmet Akın: "Engelliler Günü bir güne sığdırılacak bir gün değil"
6
Kazım Koyuncu paylaşımlarına mirasçılardan 50 bin TL telif talebi
7
Buldan'da İhramcı Devesi Dualarla Havudunu Kuşandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde