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Hatay'da Rönesans Rezidans Davası Sürüyor

Hatay'da yaşanan depremin ardından Rönesans Rezidans'ın yıkılmasıyla ilgili yargılanma devam ediyor. Tutuklu kontrol elemanı sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:13
Hatay'da Rönesans Rezidans Davası Sürüyor

Hatay'da Rönesans Rezidans Yıkım Davası Devam Ediyor

Hatay'da, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremin ardından, Antis Yapı tarafından inşa edilen 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılmasıyla ilgili 8 sanığın yargı süreci sürüyor. Bu yıkım sonucunda 269 kişinin hayatını kaybetmiş olması nedeniyle sanıklara "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlaması yöneltiliyor.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlendi. Ayrıca, yapı denetim şirketinin yetkilileri, kontrol elemanları ve farklı konumda bulunan diğer sanıklar ile avukatlar da duruşma salonunda yer aldı.

Sanıkların Savunmaları ve Talepleri

Mehmet Yaşar Coşkun, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yapının sağlam malzemelerle inşa edildiğini iddia etti. "Bu sektörde 'kalite' dendiği zaman ilk 3'e gireriz" sözleriyle çizdiği profil, onu madden sıkıntılı bir duruma sokan bir akıma karşı duyduğu hayal kırıklığını ortaya koydu.

Tutuklu kontrol elemanı Önder Artun’un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talep ettiği duruşmada, bir diğer tutuklu sanık Bülent Seküçoğlu da benzer bir talepte bulundu. Avukatlar, sanıkların sağlık halleri ve durumları üzerine ek savunmalar oluşturdu.

Mahkeme Kararını Açıkladı

Duruşmada, mahkeme heyeti, sanıklardan Önder Artun'un sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verirken, diğer sanıklar için mevcut halin devamına hükmetti. Duruşma, eksikliklerin tamamlanması adına 24 Ocak'a ertelendi. Ayrıca, sanıklardan biri olan Mehmet Yaşar Coşkun’un kardeşi ve iş ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun'un yakalanmasına yönelik mevcut kararın sürdüğü belirtildi.

Hatay'da meydana gelen felaketle ilgili devam eden bu dava, toplumda derin yaralar açan bir olayı yeniden gündeme getiriyor. Rönesans Rezidans'ın yıkılması, çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olmuş ve bu olayın hukuki boyutu da merakla takip ediliyor.

Daha önce, enkaz altında kalanlar arasında Süper Lig futbolcusu Christian Atsu ve A Milli Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya'nın da olduğu bildirildi. Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk’ün cenazesine ise ulaşılamamıştı.

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