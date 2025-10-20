Hatay'da Sağanak: Toprakkale-İskenderun Otoyolu Payas-Dörtyol Ulaşıma Kapandı

Hatay'da gece başlayan sağanak sabah etkisini artırdı; Payas-Dörtyol arasındaki Toprakkale-İskenderun Otoyolu geçici olarak kapatıldı, araçlar ve bazı yapılar su altında kaldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 10:22
Olayın Ayrıntıları

Hatay'da gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. İskenderun ve Payas ilçelerinde yollarda yoğun su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle birçok araç mahsur kaldı; bazı ev ve iş yerleri ise suyla doldu. Mahsur kalan kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleri ile güvenli bölgelere taşındı.

Müdahale ve Ulaşım Durumu

Sağanağın etkisiyle yükseklerden gelen çamur nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yolda bir cip ve bir tır mahsur kaldı; Karayolları ekipleri tarafından temizleme çalışması başlatıldı.

Ekiplerin sürdüğü çalışmalar sırasında otoyoldaki yoğunluk dron ile görüntülendi. Karayolları ve ilgili birimler çalışmalarına devam ediyor.

Hatay'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, yükseklerden gelen çamur nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

