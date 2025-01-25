Hatay'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Olay Hatay'ın Samandağ İlçesinde Gerçekleşti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 75. Yıl Parkı'nda oynayan 7 yaşındaki Alpaslan Balcı, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Olay, oyun oynadığı sırada meydana geldi.

Çocuk Yaralandı ve Hastaneye Kaldırıldı

Balcı, köpeğin saldırısı sonucu yüzünden ve bacağından yaralanarak yardım talep etti. Olay sırasında çevredekiler hemen yardıma koşarak çocuğu korumaya çalıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alpaslan Balcı’nın ilk müdahalesini yaptıktan sonra Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı çocuğun sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Böylesi olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerin sahipsiz hayvanlar konusundaki önlemleri artırması gerektiği vurgulanıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 75. Yıl Parkı'nda oyun oynayan 7 yaşındaki Alpaslan Balcı (ortada), sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden ve bacağından yaralanan ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıl Balcı, Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.