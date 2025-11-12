Hatay'da şantiye göçüğü: İşçi itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde şantiye göçüğünde toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı; bacağı kırılan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 20:29
Hatay'da şantiye göçüğü: İşçi itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay'da şantiye göçüğünde yaralanan işçi kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde devam eden inşaat çalışmalarında yaşanan göçükte bir işçi toprak altında kalarak yaralandı.

Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, göçük altındaki yaralı işçiyi güçlükle kurtardı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, bacağı kırılan işçi hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

HATAY’DA ŞANTİYE ALANINDA YAŞANAN GÖÇÜKTE MAHSUR KALARAK YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE EKİPLERİ...

HATAY’DA ŞANTİYE ALANINDA YAŞANAN GÖÇÜKTE MAHSUR KALARAK YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

HATAY’DA ŞANTİYE ALANINDA YAŞANAN GÖÇÜKTE MAHSUR KALARAK YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE EKİPLERİ...

İLGİLİ HABERLER

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe’de iş yeri kurşunlayıp görüntü çeken 2 çocuk gözaltına alındı
2
Ankara'da Dev Operasyon: 63 bin 795 kilogram kaçak ve bozuk et ele geçirildi
3
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
4
Fransa'da Emeklilik Reformu Askıya Alındı
5
Marmaris'te 70 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aparta Yerleştirildi
6
Cizre Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Keşan'da Evinde Ölü Bulunan İş Adamı Uğur Selvi Toprağa Verildi

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı