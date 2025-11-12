Hatay'da şantiye göçüğü: İşçi itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay'da şantiye göçüğünde yaralanan işçi kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde devam eden inşaat çalışmalarında yaşanan göçükte bir işçi toprak altında kalarak yaralandı.
Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, göçük altındaki yaralı işçiyi güçlükle kurtardı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, bacağı kırılan işçi hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
HATAY’DA ŞANTİYE ALANINDA YAŞANAN GÖÇÜKTE MAHSUR KALARAK YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.