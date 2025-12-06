Hatay’da Şiddetli Fırtına: İskenderun ve Payas'ta Tırlar Devrildi

Hatay'da fırtına nedeniyle İskenderun ve Payas'ta kamyonet ve konteyner taşıyan tırlar devrildi; yaralanma yok, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 21:17
Ulaşım aksadı, ekipler müdahale etti

Hatay’da etkili olan fırtına nedeniyle kamyonet ve konteyner taşıyan tırlar devrildi. Olay, İskenderun ve Payas ilçelerinde yaşanırken bölgedeki ulaşımda aksamalara yol açtı.

Hatay-Ceyhan karayolunda seyir halindeki tırlar, fırtınanın etkisiyle kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazada yaralanan olmadı, ancak devrilen tırlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı.

HATAY (İHA) - HATAY’IN İSKENDERUN VE PAYAS İLÇELERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA, ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU. HATAY-CEYHAN KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ TIRLAR FIRTINANIN ETKİSİYLE KONTROLDEN ÇIKARAK YOLA DEVRİLDİ.

