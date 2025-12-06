Hatay’da Şiddetli Fırtına: İskenderun ve Payas'ta Tırlar Devrildi

Ulaşım aksadı, ekipler müdahale etti

Hatay’da etkili olan fırtına nedeniyle kamyonet ve konteyner taşıyan tırlar devrildi. Olay, İskenderun ve Payas ilçelerinde yaşanırken bölgedeki ulaşımda aksamalara yol açtı.

Hatay-Ceyhan karayolunda seyir halindeki tırlar, fırtınanın etkisiyle kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazada yaralanan olmadı, ancak devrilen tırlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı.

