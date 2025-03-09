Hatay'da Tırla Çarpışan Motosiklet Kazasında İki Genç Hayatını Kaybetti

Hatay'da Gençlerin Kayıpları Üzüntüye Sebep Oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla çarpışan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti. 18 yaşındaki Atilla Kafas tarafından kullanılan 31 AAH 221 plakalı motosiklet, Kırıkhan-Hassa kara yolunun Ilıkpınar mevkisinde C.A. idaresindeki 42 E 4377 plakalı tırla çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü Atilla Kafas ile arkasındaki Halit Helvacı (16) yaşamını yitirdi. Bu talihsiz olay, yerel halk arasında büyük bir üzüntü yaratırken, güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Cenazeler, Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılırken, detayların netleşmesi için çalışmalara devam ediliyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.