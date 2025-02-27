Hatay'da Türkiye-Rusya Kentsel Gelişme Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye-Rusya Kentsel Gelişme Çalışma Grubu Toplantısı Hatay'da yapıldı. İşbirliği ve inşaat çalışmaları ele alındı.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 20:10
Hatay'da Türkiye-Rusya Kentsel Gelişme Toplantısı Gerçekleşti

Hatay'da Türkiye-Rusya Kentsel Gelişme Toplantısı

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan "Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" çerçevesinde, Türkiye-Rusya Kentsel Gelişme Çalışma Grubu Toplantısı Hatay'da gerçekleştirildi.

Bakanlıktan Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; toplantıya, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut başkanlık etti. Türkiye heyetinde Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü İsmail Tüzgen, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Daire Başkanı Aynur Gökalp Durna, TOKİ Daire Başkanı Emrah Bıyıkoğlu ve Hatay İl Müdürü İsmail Ceylan yer aldı.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Toplantıda Hatay Valiliği ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Rusya Federasyonu İnşaat, İskan ve Kamu Hizmetleri Bakan Yardımcısı Sergey Muzychenko eşliğinde sunumlar gerçekleştirdi. Rus heyeti, deprem sonrası yıkılan alanlarda incelemelerde bulundu.

Ayrıca, konuk heyete Bakanlığın yapımı tamamlanan konutlar ve devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan "Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"...

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan "Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" çerçevesinde, Türkiye-Rusya Kentsel Gelişme Çalışma Grubu Toplantısı Hatay'da gerçekleştirildi. Ayrıca konuk heyete Bakanlığın yapımı tamamlanan konutları ve devam eden inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan "Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"...

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan "Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" çerçevesinde, Türkiye-Rusya Kentsel Gelişme Çalışma Grubu Toplantısı Hatay'da gerçekleştirildi. Ayrıca konuk heyete Bakanlığın yapımı tamamlanan konutları ve devam eden inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

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