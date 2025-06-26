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Hatay'da Uçuruma Devrilen Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti, İki Yaralı Var

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil uçuruma devrildi. Sürücü hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 21:13
Hatay'da Uçuruma Devrilen Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti, İki Yaralı Var

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gerçekleşen korkunç bir kaza, sürücüsü Şakir Yıldırım olan otomobilin uçuruma devrilmesiyle meydana geldi. Yaylacık Mahallesi'nde meydana gelen bu trajik olayda, otomobil kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerine hızlıca intikal eden 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, kazanın boyutunu görmek için bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde, talihsiz sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği, iki yolcunun ise yaralı olarak bulunduğu tespit edildi.

Yaralı iki kişi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca, Şakir Yıldırım'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna gönderildi.

Bu acı olay, bölgede trafik güvenliği konusunda yeniden bir tartışmayı da gündeme getirmişken, kazanın nedenleri üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

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