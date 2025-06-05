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Hatay'da Uzun Çarşı'da Bayram Yoğunluğu ve Restorasyon Hazırlıkları

Kurban Bayramı öncesi Hatay'daki Uzun Çarşı, restorasyon süreciyle yoğun bir alışveriş atmosferine büründü.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 16:16
Hatay'da Uzun Çarşı'da Bayram Yoğunluğu ve Restorasyon Hazırlıkları

Hatay'da Uzun Çarşı'da Bayram Yoğunluğu

Hatay'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası hasar gören tarihi Uzun Çarşı'da restorasyon çalışmaları devam ediyor. Esnaf, geçici taşınma öncesinde Kurban Bayramı alışverişini gerçekleştiren vatandaşları ağırladı.

Vali Masatlı'dan Ziyaret

Vali Mustafa Masatlı, bayram arifesinde çarşıda artan yoğunluğu yerinde görmek üzere ziyarette bulundu. İş yerlerini dolaşarak esnaf ve alışveriş yapanları selamladı, bayramlaşma ortamı oluşturdu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Masatlı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında şehirde inşa ve ihya sürecinin sürdüğünü belirtti. Tarihi çarşının, Hatay'ın kalbi konumunda olduğuna değinerek, Kurşunlu Han ile kuyumcular ve ayakkabıcılar bölgesindeki restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı.

Prefabrik Çarşıya Taşınma Süreci

Masatlı, Kurban Bayramı sonrası yaklaşık 320 esnafı çarşının yan tarafındaki 350 bağımsız bölümden oluşan prefabrik çarşıya taşıyacaklarını duyurdu. "Burada yapmak istediğimiz şey, tarihi Uzun Çarşı'mızı tarihsel dokusunu da muhafaza ederek bir an önce modern kısımlarıyla ihya ve inşa etmektir," diye konuştu.

Vali, Hatay'ın devlet ve millet işbirliğinde dünyanın en büyük şantiyesine dönüşeceğini belirterek, kentin gelecekte dünya çapında en güzel şehirlerden biri olacağını ifade etti. Ayrıca, tüm vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutladı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle restorasyonu süren tarihi Uzun...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle restorasyonu süren tarihi Uzun Çarşı'daki esnaf, geçici taşınma işlemi öncesi Kurban Bayramı alışverişi yapan vatandaşları ağırladı. Vali Mustafa Masatlı, bayram arifesinde yoğunluğun arttığı çarşıya ziyarette bulundu.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle restorasyonu süren tarihi Uzun...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle restorasyonu süren tarihi Uzun Çarşı'daki esnaf, geçici taşınma işlemi öncesi Kurban Bayramı alışverişi yapan vatandaşları ağırladı. Vali Mustafa Masatlı, bayram arifesinde yoğunluğun arttığı çarşıya ziyarette bulundu.

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