DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,96 -0,3%
ALTIN
4.483,48 -0,17%
BITCOIN
4.643.371,72 -0,74%

Hatay'da Uzun Çarşı Esnafı 374 Prefabrik Dükkanla Yeniden İşbaşı Yaptı

Hatay'da depremde zarar gören Uzun Çarşı esnafı, Haraparası Mahallesi'nde kurulan 374 prefabrik dükkana taşınarak ticarete yeniden başladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:18
Hatay'da Uzun Çarşı Esnafı 374 Prefabrik Dükkanla Yeniden İşbaşı Yaptı

Hatay'da Uzun Çarşı Esnafı Prefabrik Çarşıda Müşteri Kabulüne Başladı

SALİM TAŞ - Antakya

Tarihi Uzun Çarşıda 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde meydana gelen hasarlar nedeniyle başlatılan yıkım ve restorasyon çalışmaları kapsamında, esnaf için geçici bir çözüme gidildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Haraparası Mahallesi'nde 374 prefabrik dükkandan oluşan bir çarşı inşa edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi çarşıdaki işletmelerden restorasyon veya koruma nedeniyle yerlerini terk eden esnaf, yeni yapılan prefabrik dükkânlara taşındı ve ticari faaliyetlerine yeniden başladı. Gıdadan giyime, kasaptan baharatçıya kadar pek çok işletme müşterileriyle yeniden buluşmanın memnuniyetini yaşıyor.

Uzun Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Batı (51), AA muhabirine yaptığı açıklamada yeni çarşıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Batı, "Çocukluğumun geçtiği Uzun Çarşı'dan geçtim. Oradan buruk ayrıldım ama olması gereken buydu. Devletimiz bizi mağdur etmedi ve bizi yeni çarşımıza taşıdı." ifadelerini kullandı.

Batı ayrıca, geçici prefabrik çarşıda araç park yerleri, çocuk parkı ve dinlenme alanları gibi olanakların bulunduğunu, bu açıdan alanın çok kullanışlı ve düzenli olduğunu belirtti.

Tatlıcılık yapan Şahap Fansa, yeni çarşının yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok güzel bir yer yapılmış. Bence burası Antakya'nın en güzel çarşısı oldu. Üstelik park sıkıntısı da yok, konum olarak çok iyi." dedi.

Butik işletmecisi Mehmet Haşim Ertürk (65) ise tarihi Uzun Çarşı'daki 67 yıllık dükkanının yıkıldığını, geçici çarşıya taşındığını ve esnafın büyük çoğunluğunun yeni çarşıya geldiğini belirtti: "Uzun Çarşı esnafının yüzde 90'ı yeni çarşıya geldi. Burası artık 'Uzun Çarşı' oldu. Çarşımıza herkesi bekliyoruz."

Yöresel ürün satıcısı Mehmet Hançer Gündüz de tarihi çarşının kendisi için sadece bir iş yeri değil bir yaşam alanı olduğunu vurgulayıp duygularını şöyle aktardı: "Uzun Çarşı'nın her taşında, sokağında anılarımız vardı. Oradan ayrıldığımız için çok üzüldük ama inşallah en kısa zamanda çarşımız toparlanır tekrar döneriz. Sevindiğimiz nokta yeni çarşımız çok güzel, temiz. Esnafımız iş olmayacak diye korkuyordu ama çarşımızda hareketlilik oluyor. Bütün esnaflarımız memnun ve mutlu."

Yetkililer, geçici prefabrik çarşının hem esnafın mağduriyetini önlemek hem de tarihi çarşının restorasyon çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla planlandığını ve bölgenin ticari hayatının hızla canlanmasının hedeflendiğini ifade ediyor.

İLGİLİ HABERLER

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
2
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş AA Editör Masası'nda
3
MSB: Suriye'nin İstikrarı Türkiye'nin Güvenliğiyle Doğrudan Bağlı
4
MSB: Türkiye, Suriye Hükümetinin Birlik ve Bütünlüğünü Destekleyecek
5
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'nun Evinde Esir Takası Talep Etti
6
İsrail, Ramazan'ın Başlangıcında Batı Şeria'da 11 Evi Yıktı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım