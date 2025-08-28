Hatay'da Uzun Çarşı Esnafı 374 Prefabrik Dükkanla Yeniden İşbaşı Yaptı

Hatay'da Uzun Çarşı Esnafı Prefabrik Çarşıda Müşteri Kabulüne Başladı

SALİM TAŞ - Antakya

Tarihi Uzun Çarşıda 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde meydana gelen hasarlar nedeniyle başlatılan yıkım ve restorasyon çalışmaları kapsamında, esnaf için geçici bir çözüme gidildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Haraparası Mahallesi'nde 374 prefabrik dükkandan oluşan bir çarşı inşa edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi çarşıdaki işletmelerden restorasyon veya koruma nedeniyle yerlerini terk eden esnaf, yeni yapılan prefabrik dükkânlara taşındı ve ticari faaliyetlerine yeniden başladı. Gıdadan giyime, kasaptan baharatçıya kadar pek çok işletme müşterileriyle yeniden buluşmanın memnuniyetini yaşıyor.

Uzun Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Batı (51), AA muhabirine yaptığı açıklamada yeni çarşıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Batı, "Çocukluğumun geçtiği Uzun Çarşı'dan geçtim. Oradan buruk ayrıldım ama olması gereken buydu. Devletimiz bizi mağdur etmedi ve bizi yeni çarşımıza taşıdı." ifadelerini kullandı.

Batı ayrıca, geçici prefabrik çarşıda araç park yerleri, çocuk parkı ve dinlenme alanları gibi olanakların bulunduğunu, bu açıdan alanın çok kullanışlı ve düzenli olduğunu belirtti.

Tatlıcılık yapan Şahap Fansa, yeni çarşının yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok güzel bir yer yapılmış. Bence burası Antakya'nın en güzel çarşısı oldu. Üstelik park sıkıntısı da yok, konum olarak çok iyi." dedi.

Butik işletmecisi Mehmet Haşim Ertürk (65) ise tarihi Uzun Çarşı'daki 67 yıllık dükkanının yıkıldığını, geçici çarşıya taşındığını ve esnafın büyük çoğunluğunun yeni çarşıya geldiğini belirtti: "Uzun Çarşı esnafının yüzde 90'ı yeni çarşıya geldi. Burası artık 'Uzun Çarşı' oldu. Çarşımıza herkesi bekliyoruz."

Yöresel ürün satıcısı Mehmet Hançer Gündüz de tarihi çarşının kendisi için sadece bir iş yeri değil bir yaşam alanı olduğunu vurgulayıp duygularını şöyle aktardı: "Uzun Çarşı'nın her taşında, sokağında anılarımız vardı. Oradan ayrıldığımız için çok üzüldük ama inşallah en kısa zamanda çarşımız toparlanır tekrar döneriz. Sevindiğimiz nokta yeni çarşımız çok güzel, temiz. Esnafımız iş olmayacak diye korkuyordu ama çarşımızda hareketlilik oluyor. Bütün esnaflarımız memnun ve mutlu."

Yetkililer, geçici prefabrik çarşının hem esnafın mağduriyetini önlemek hem de tarihi çarşının restorasyon çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla planlandığını ve bölgenin ticari hayatının hızla canlanmasının hedeflendiğini ifade ediyor.