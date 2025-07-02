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Hatay'da Vinçten Düşen Demir Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vinçten düşen demirin altında kalan işçi Hasan Cengiz hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 15:40
Hatay'da Vinçten Düşen Demir Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Hatay'da Trajik İş Kazası

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Yeşilköy Mahallesi'nde bir fabrikanın çalışmaları sırasında meydana gelen korkunç bir iş kazasında, vinçten düşen demirin altında kalan Hasan Cengiz (55) hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Olay, vinçle taşınan demirin halatının kopması sonucu gerçekleşti. Düşen demir, çalışmakta olan işçilerden Cengiz'in üzerine düştü. Olayın hemen ardından, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgeye intikal etti.

Müdahale ve Sonrasında Yaşananlar

Sağlık ekipleri, Cengiz'i ilk müdahaleden sonra Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı; ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cengiz'in ailesi büyük bir acı yaşarken, hastane yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Cenaze Töreni

Hasan Cengiz'in cenazesi, Velioğlu Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bu acı olay, iş güvenliğine dair bir kez daha ciddi tartışmalara neden oldu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vinçten düşen demirin altında kalan işçi hayatını kaybetti. Yapılan...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vinçten düşen demirin altında kalan işçi hayatını kaybetti. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Cengiz'in cenazesi, Velioğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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