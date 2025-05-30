Hatay'da Yıkılan Cami Yeniden İbadete Açıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler sonucunda ağır hasar gören cami, hayırseverlerin desteği ile yeninden inşa edilerek ibadete açıldı.

Keskincik Mahallesi Camisi, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında tamamen yıkıldığı için uzun bir süre ibadet hizmeti verememişti. Ancak, hayırseverlerin katkılarıyla cami, düzenlenen bir törenle hizmete girdi.

Vali Masatlı'dan Açıklamalar

Törende konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinde il genelindeki 1107 camiden 384'ünün kullanılamaz hale geldiğini dile getirdi. Hasar gören dini yapıları yeniden ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcadıklarını belirten Masatlı, "Bugün vatandaşlarımızın ibadetine açtığımız 100. camiyi hizmete sunuyoruz. Ayrıca 55 caminin inşaatı da devam ediyor. Bunları da en kısa sürede tamamlayarak ibadete açacağız," dedi.

Vali Masatlı, camilerin inşasında destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan cami, hayırseverlerin desteğiyle yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan cami, hayırseverlerin desteğiyle yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.