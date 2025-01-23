Hatay'daki Asılsız Baraj Çatlama İddialarına Dava Açıldı

Asılsız Paylaşımların Yargı Süreci Başladı

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığına dair asılsız paylaşımlar nedeniyle Oğuzhan Uğur, Ercan Özdemir ve Kaan Kayacan hakkında dava açıldı. İlk duruşması İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan davada, üç sanığın 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Yargılama Sürecinde İlk İfadeler

Mahkemeye tutuksuz olarak katılan sanıklardan Uğur, depremin yaşandığı gece uyanık kalmalarının sebeplerini anlattı. Kendisi ve ekibinin Hatay'da yardım organizasyonu yapma kararı aldığını belirten Uğur, sahte ihbarlar dolayısıyla bir teyit ekibi kurduklarını ifade etti. Uğur, 'Bazı insanların başka dertleri vardı' diyerek, yanlış bilgi yaymamak amacıyla yapılan çalışmalara dikkat çekti ve o dönemde çok fazla siyasi baskıya maruz kaldıklarını vurguladı.

Diğer Sanıkların Savunmaları

Tutuksuz sanıklardan Kaan Kayacan ise, depremin ardından insanlara yardım etme amacında bulunduklarını ve bahsi geçen tweeti attığını hatırlamadığını belirtti. Kayacan, 'Uykusuzluk ve yorgunluk nedeniyle bir karışıklık olmuş olabilir' ifadesini kullandı. Müşteki Hasret Yıldırım, yaşanan asılsız paylaşımlar yüzünden arama kurtarma ekiplerinin önemli bir zaman kaybettiğini, bu durumun bölgedeki çalışmaları olumsuz etkilediğini söyledi.

Mahkeme Kararları ve İddianame Detayları

Mahkeme, söz konusu paylaşımların ardından yardımların aksayıp aksamadığı konusunda Kahramanmaraş ve Hatay AFAD müdürlüklerine yazı yazılmasına hükmederken, duruşmanın ilerleyen günlere ertelendiğini duyurdu. İddianamede, suçlamaların temelinde, asılsız paylaşımların kamu barışını bozma niteliğinde olduğu yer almaktaydı.

Sanıklara yüklenen suçlar arasında “basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” bulunmakta. Bu sürecin basın üzerindeki etkileri ve acil durumlarda yanlış bilgilendirmenin sonuçları hakkında kamuoyunda da tartışmalar devam etmekte.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası "Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı" yönündeki asılsız paylaşımlar nedeniyle, "Babala TV" isimli X hesabının sahibi Oğuzhan Uğur'un aralarında bulunduğu 3 sanığa 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Oğuzhan Uğur, Ercan Özdemir ve Kaan Kayacan katıldı.