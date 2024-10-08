Hatay'daki Demir Çelik Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Payas ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama, yangına yol açtı. Olay, Karşı Mahallesi'nde bulunan fabrikada gerçekleşti.

Patlama ve Yangın Anı

Fabrikanın hurda bölümünde gerçekleşen patlama sonrasında yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Ancak, olay yerindeki yangın ekibi, yangın büyümeden müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Fabrika yönetimi, yangının söndürülmesinin ardından çalışmalara yeniden başladıklarını duyurdu. Bu olay, sektör için büyük bir tehlikenin bertaraf edilmesini sağladı.

Hatay'ın Payas ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın Payas ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.