DOLAR
34,25 0,04%
EURO
37,56 0,07%
ALTIN
2.887,83 -0,11%
BITCOIN
2.134.951,21 0,01%

Hatay'daki Demir Çelik Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Payas'taki demir çelik fabrikasında yaşanan patlama sonrasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 23:17
Hatay'daki Demir Çelik Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Payas ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama, yangına yol açtı. Olay, Karşı Mahallesi'nde bulunan fabrikada gerçekleşti.

Patlama ve Yangın Anı

Fabrikanın hurda bölümünde gerçekleşen patlama sonrasında yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Ancak, olay yerindeki yangın ekibi, yangın büyümeden müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Fabrika yönetimi, yangının söndürülmesinin ardından çalışmalara yeniden başladıklarını duyurdu. Bu olay, sektör için büyük bir tehlikenin bertaraf edilmesini sağladı.

Hatay'ın Payas ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın...

Hatay'ın Payas ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın Payas ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın...

Hatay'ın Payas ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 9 Ekim 2024
2
Yalova'daki Gemi Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Adalet Bakanı Tunç'tan Sosyal Ağ Sağlayıcılarına Uyarı
4
Türkiye'den Pakistan'a Destek Mesajı
5
Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı
6
Karadağ'da Filistinliler Gazze'deki Soykırımı Andı
7
Diyarbakır'da Eylemler 5 Gün Boyunca Yasaklandı

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek