Hatay'daki Depremde Şilan ile Helen'in Duygusal Bağları

Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'daki 9 katlı bir apartmanda hayatları değiştirdi. 7 aylık Helen İltizamoğlu, deprem felaketinin 67. saatinde arama-kurtarma köpeği Şilan sayesinde kurtarıldı. Acılarla dolu bu süreçte, Helen'in anneannesi Zarife Sakar, Şilan'a olan minnetini hiç unutmadı ve her fırsatta köpeği görmek için eğitmeni Halit Canbaş ile iletişim kurdu.

Umutların Tükendiği Anlarda Bir Umut Işığı

Depremin sona erdiği anlarda Şilan'ın verdiği tepkiyle, enkazda hayata tutunan Helen bulundu. Şilan, deprem sonrası Hatay'da 108 enkazda görev alarak 20 canlının yerini tespit etti. Ekiplerin özellikle Helen'ın bulunduğu bölgedeki çalışmaları tamamlandığında, son bir kez köpek çağırarak son durumu kontrol etmek istediler.

Sarıyer Belediyesi K9 Köpekli Arama Ekip Sorumlusu Halit Canbaş, enkaza gittiğinde Şilan’ın verdiği tepkinin ardından 1,5 metre derinliğindeki bir dehlizde Helen'i bulduklarını açıkladı. Bu süreçte yaşanan duygusal anlar, ekip üyeleri için unutulmaz anlar olarak kaydedildi.

Şilan ve Helen Arasındaki Benzersiz Bağ

Şilan'ın tepkisiyle 11 kişinin kurtarılması, ekip içerisinde büyük bir sevinç yarattı. Canbaş, “Dünyanın en güzel ağlamasını yaşadık” diyerek o anın duygusunu paylaştı. Ekip, Helen’i annesinin kollarında bulduklarında, bu artık Helen için yeniden doğuş anlamına geliyordu.

Zarife Sakar'ın Minnet Duygusu

Anneanne Zarife Sakar, Şilan'ın kurtardığı Helen'le sık sık görüntülü arama yaparak köpeği görmekte ve onlara arasındaki bağı güçlendirmekte. Sakar, Helen’in annesinin sesini duyduğunda yaşadıklarını anlatarak, “Şilan'a, bütün emeği geçenlere teşekkür ederim. Torunumu bir kez daha kucağıma verdiler” dedi.

Şilan ve Helen’ın Birlikteliği Herkesin Dili Dolağında

Sakar, Minik Helen'e Çizgi film izlerken Şilan’ı anlattığını belirterek, “Şilan’ın dili olsa teşekkürümü o şekilde sunabilsem ona” ifadelerini kullandı. İki yıldır bağlarını hiç koparmadıklarını vurgulayan Sakar, şunları ekledi: “Yardım edenlerden, yaralarımıza merhem olan herkesten Allah razı olsun.”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma köpeği Şilan'ın verdiği tepkiyle afetin 67. saatinde hayatını kaybeden annesine sarılı vaziyette kurtarılan minik Helen İltizamoğlu'nun anneannesi Zarife Sakar, her fırsatta köpeği görmek için eğitmeniyle iletişim kuruyor. Depremin ardından Hatay Atatürk Bulvarı'ndaki 9 katlı apartmanda çalışmaların sonlandırıldığı anda Sarıyer Belediyesinin AFAD'a akredite arama-kurtarma köpeği Şilan'ın verdiği tepki üzerine enkazda tekrar çalışmalara başlandı. Umutlar tükenmişken Şilan'ın havlamasıyla yeri tespit edilen Helen'in anneannesi Zarife Sakar, Şilan'a duyduğu minnet nedeniyle her fırsatta köpeği görmek için eğitmen Halit Canbaş ile iletişimde kaldı. Depremden bu yana sık sık eğitmen Canbaş'ı görüntülü arayarak Şilan'ı gören anneanne, Helen ile Şilan'ı da bir araya getirmek istiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma köpeği Şilan'ın verdiği tepkiyle afetin 67. saatinde hayatını kaybeden annesine sarılı vaziyette kurtarılan minik Helen İltizamoğlu'nun anneannesi Zarife Sakar, her fırsatta köpeği görmek için eğitmeniyle iletişim kuruyor. Depremin ardından Hatay Atatürk Bulvarı'ndaki 9 katlı apartmanda çalışmaların sonlandırıldığı anda Sarıyer Belediyesinin AFAD'a akredite arama-kurtarma köpeği Şilan'ın verdiği tepki üzerine enkazda tekrar çalışmalara başlandı. Umutlar tükenmişken Şilan'ın havlamasıyla yeri tespit edilen Helen'in anneannesi Zarife Sakar, Şilan'a duyduğu minnet nedeniyle her fırsatta köpeği görmek için eğitmen Halit Canbaş ile iletişimde kaldı. Depremden bu yana sık sık eğitmen Canbaş'ı görüntülü arayarak Şilan'ı gören anneanne, Helen ile Şilan'ı da bir araya getirmek istiyor.