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Hatay'daki Orman Yangını Havanın Gözünden Görüntülendi

Hatay'ın Antakya ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 09:31
Hatay'daki Orman Yangını Havanın Gözünden Görüntülendi

Hatay'daki Orman Yangını Havanın Gözünden Görüntülendi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen orman yangını, kontrol altına alınan alanların havadan görüntülenmesiyle daha net bir şekil aldı. Yangının etkili olduğu bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının Sebebi ve Yayılma Alanları

Karaali Mahallesi'nde iki gün önce henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle çevreye hızla yayıldı. Oğlakören, Dikmece, Gülderen, Üçgedik ve Alahan mahallelerine de sıçrayan yangın, kontrol altına alınma çabalarıyla birlikte devam eden soğutma çalışmalarıyla etkisini kaybediyor.

Müdahale Çalışmaları ve Zarar Gören Alanlar

Yangına müdahale etmek üzere havadan 8 uçak, 12 helikopter ve karadan 1000'in üzerinde araç ile yaklaşık 2 bin 700 personel görevlendirildi. Yangından dolayı tedbir amaçlı olarak 240 hane boşaltıldı ve 2 bin 500 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Yetkililerden Açıklamalar

Yangın alanında inceleme yaparak bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kısmen kontrol altına alındığını duyurdu. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalara devam ediyor.

Dron ile çekilen görüntüler, yangının yıkıcı etkisini ve yerleşim yerlerine yakın kalan ağaçların durumunu gözler önüne serdi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kısmen kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kısmen kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kısmen kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kısmen kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

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