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Hatay'daki Orman Yangınında Müdahale Sürüyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale sürerken, can kaybı yaşanmamıştır.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 19:06
Hatay'daki Orman Yangınında Müdahale Sürüyor

Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Kozaklı Mahallesi’nde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına yönelik karadan müdahale devam ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenememiştir.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

İhbarın ardından bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, söndürme helikopterleri ve arazözler yönlendirildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Ancak, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildi.

Can Kaybı Yok

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının Harlısu Mahallesi’ndeki bazı evlere sıçradığı belirtilmiştir. Yangına yönelik devam eden çalışmalarda tahliye önlemleri alınmaya devam ediyor. Valilik açıklamalarında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Jandarma ve emniyet birimlerine bağlı TOMA’lar da yangına müdahale etmektedir. Ayrıca, çevre illerden yangına müdahale amacıyla araç ve personel talep edilmiştir.”

Yangının sıçradığı 4 eve müdahale edilerek yangın söndürülmüş, aileler güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır.

Müdahale Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor

Yangına katılan ekipler, toplamda 152 araç ve 479 personel ile müdahalelerde bulunmaya devam etmektedir.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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