DOLAR
39,83 -0,04%
EURO
46,95 -0,33%
ALTIN
4.269,11 -0,25%
BITCOIN
4.293.413,51 1,92%

Hatay'dan Filistinli Çocuklara Anlamlı Destek

Hatay'da öğrenciler, harçlıklarıyla ve sattıkları oyuncaklarla topladıkları parayı Filistinli çocuklara bağışladı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 16:59
Hatay'dan Filistinli Çocuklara Anlamlı Destek

Öğrencilerden Filistinli Çocuklara Yardım Eli

Hatay'da, öğrenciler harçlıkları ve kendi oyuncaklarını satarak elde ettikleri geliri Filistinli çocuklara bağışlamaya karar verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yardım kampanyası, kent genelindeki okullar arasında büyük bir dayanışma oluşturdu. Bu anlamlı projeye öğretmenlerin ve velilerin yanı sıra, öğrenciler de yoğun bir destek sağladı.

Öğrencilerden bazıları harçlıklarını, bazıları ise kampanya kapsamında düzenlenen kermeste oyuncaklarını satarak katkıda bulundu. Bu sayede kampanya için toplamda 4 milyon 268 bin 991 lira toplandı.

Toplanan bu yardım, Türk Kızılay Hatay Şubesine teslim edilerek Filistinli çocuklara gönderilmek üzere yola çıkarıldı. Bu tür desteklerin, Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çektiği ve toplumsal dayanışma ruhunu pekiştirdiği vurgulandı.

Dayanışma Örneği

Bu kampanya, Hatay'daki öğrencilerin yardımlaşma ve destek olma bilincini de gözler önüne serdi. Filistinli çocuklara olan bu destek, sadece maddi değildir; aynı zamanda sevgi ve dayanışmanın bir sembolüdür.

Hatay'da öğrenciler, harçlıkları ve oyuncaklarını satarak elde ettikleri geliri Filistinli...

Hatay'da öğrenciler, harçlıkları ve oyuncaklarını satarak elde ettikleri geliri Filistinli çocuklar için bağışladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kent genelindeki okullarda Filistinli çocuklara destek olmak amacıyla düzenlenen yardım kampanyasına öğrenciler de katıldı.

Hatay'da öğrenciler, harçlıkları ve oyuncaklarını satarak elde ettikleri geliri Filistinli...

Hatay'da öğrenciler, harçlıkları ve oyuncaklarını satarak elde ettikleri geliri Filistinli çocuklar için bağışladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kent genelindeki okullarda Filistinli çocuklara destek olmak amacıyla düzenlenen yardım kampanyasına öğrenciler de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Artvin'de 44. Kafkasör Festivali Boğa Güreşleriyle Şenleniyor
2
İzmir Buca'da Orman Yangını: Hızla Müdahale Ediliyor
3
Lazkiye'de Orman Yangını: Afet Bakanı Açıklamalarda Bulundu
4
ASELSAN'ın YILDIRIM-100 Sistemi Etkinlik Testlerini Başarıyla Tamamladı
5
İzmir Ödemiş'teki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
6
Yeniden Refah Partisi'nden Leman Dergisine Sert Tepki
7
Hatay'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı