Hatay'dan Filistinli Çocuklara Anlamlı Destek

Öğrencilerden Filistinli Çocuklara Yardım Eli

Hatay'da, öğrenciler harçlıkları ve kendi oyuncaklarını satarak elde ettikleri geliri Filistinli çocuklara bağışlamaya karar verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yardım kampanyası, kent genelindeki okullar arasında büyük bir dayanışma oluşturdu. Bu anlamlı projeye öğretmenlerin ve velilerin yanı sıra, öğrenciler de yoğun bir destek sağladı.

Öğrencilerden bazıları harçlıklarını, bazıları ise kampanya kapsamında düzenlenen kermeste oyuncaklarını satarak katkıda bulundu. Bu sayede kampanya için toplamda 4 milyon 268 bin 991 lira toplandı.

Toplanan bu yardım, Türk Kızılay Hatay Şubesine teslim edilerek Filistinli çocuklara gönderilmek üzere yola çıkarıldı. Bu tür desteklerin, Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çektiği ve toplumsal dayanışma ruhunu pekiştirdiği vurgulandı.

Dayanışma Örneği

Bu kampanya, Hatay'daki öğrencilerin yardımlaşma ve destek olma bilincini de gözler önüne serdi. Filistinli çocuklara olan bu destek, sadece maddi değildir; aynı zamanda sevgi ve dayanışmanın bir sembolüdür.

Hatay'da öğrenciler, harçlıkları ve oyuncaklarını satarak elde ettikleri geliri Filistinli çocuklar için bağışladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kent genelindeki okullarda Filistinli çocuklara destek olmak amacıyla düzenlenen yardım kampanyasına öğrenciler de katıldı.

Hatay'da öğrenciler, harçlıkları ve oyuncaklarını satarak elde ettikleri geliri Filistinli çocuklar için bağışladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kent genelindeki okullarda Filistinli çocuklara destek olmak amacıyla düzenlenen yardım kampanyasına öğrenciler de katıldı.