Hatay Defne'de 3 bin 722 Afet Konutu ve 7 Ticaret Merkezi İnşası Sürüyor

Koçören Mahallesi'ndeki projede altyapı ve çevre düzenlemeleri devam ediyor

Hatay'ın Defne ilçesinde, 6 Şubat 2023 tarihlerinde meydana gelen depremlerin ardından başlatılan toplu konut ve ticaret merkezi inşaatları hız kesmeden devam ediyor.

Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Koçören Mahallesi'nde 3 bin 722 konut, 7 ticaret merkezi ve 3 caminin inşası ile buraların altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Projeyle, vatandaşların güvenli, modern ve yaşanabilir alanlara kavuşması amaçlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projede gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 3 bin 722 afet konutu ve 7 ticaret merkezinin inşası devam ediyor.