Hatay Dörtyol'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Sanayi Mahallesi'nden başlayan yürüyüşte Filistin'e destek sloganları atıldı; İHH temsilcisi Mehmet Burgaç açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 00:01
İHH temsili açıklama ve dualarla son buldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe, Sanayi Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda toplanan bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar Çaylı Caddesi'nden Saat Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

Grup adına burada açıklama yapan İHH Dörtyol Temsilcisi Mehmet Burgaç, "Yaptığımız şey sadece bir deniz yolculuğu değil, aynı zamanda etik bir haykırıştır. Bu onurlu yolculuk korunmalıdır." dedi.

Açıklamanın ardından İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Sanayi Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, Çaylı Caddesi'nden Saat Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı