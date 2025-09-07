Hatay Dörtyol'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

İHH temsili açıklama ve dualarla son buldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe, Sanayi Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda toplanan bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar Çaylı Caddesi'nden Saat Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

Grup adına burada açıklama yapan İHH Dörtyol Temsilcisi Mehmet Burgaç, "Yaptığımız şey sadece bir deniz yolculuğu değil, aynı zamanda etik bir haykırıştır. Bu onurlu yolculuk korunmalıdır." dedi.

Açıklamanın ardından İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.

