Hatay Dörtyol'da Hayırsever 30 Kişinin 80 Bin TL Veresiye Borcunu Kapattı

Hatay Dörtyol'da bir hayırsever, Ocaklı Mahallesi'nde 30 kişinin yaklaşık 80 bin TL veresiye borcunu ödeyip defteri yaktı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 10:16
Ocaklı Mahallesi'nde veresiye defteri satın alınarak mahalle sakinlerinin borçları ödendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir hayırsever, Ocaklı Mahallesi'ndeki bir marketin veresiye defterini satın alarak, 30 kişinin borcunu kapattı.

Markete gelen hayırsever, vatandaşların borçlarını ödemek için veresiye defterini satın almak istediğini söyledi. Esnafın defterdeki toplam tutarı hesaplamasının ardından hayırsever, yaklaşık 80 bin lira tutarındaki borcu ödedi.

İşlemin ardından hayırseverin defteri dışarıda yaktığı bildirildi.

Bilgehan Karaca, gazetecilere, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Karaca, olayı şu sözlerle aktardı:

"Bir arkadaş geldi, 'Defterde ne kadar borç var? diye sordu. 'Yaklaşık 80 bin lira borç var' dedim ve defteri aldı. Defteri dışarıda yaktıktan sonra gitti. 3 aydan beri ödeyemeyenler vardı. Onlara borçlarının kapandığını söyledim dua ettiler."

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir hayırsever, 30 kişinin mahalledeki markete olan borcunu kapattı. Bilgehan Karaca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

