Hatay Dörtyol'da Yerleşim Alanına Yakın Orman Yangını

Hatay Dörtyol'da Orman Yangını!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan orman yangınına müdahale edilmekte. Yangın, Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlamış durumda.

Yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek tehdit oluşturacak bir seviyeye ulaştı. İhbar üzerine derhal harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için gerekli müdahaleleri yapmak adına bölgeye yönlendirildi.

İtfaiye ve orman ekiplerinin, yerleşim alanına daha fazla zarar vermemek için çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü bildiriliyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.