Hatay Hassa'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Söndürüldü

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Aktepe Mahallesi Deliçay mevkisinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı.

Müdahale ve Pürüzler

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır kullanılamaz hale geldi.

