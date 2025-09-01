Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı — 2 bin 720 metre yardımcı pist hizmette

Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda birinci etap çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde hasar gören havalimanında önemli bir adım atıldığını belirtti.

Yardımcı pist ve apronda çalışmalar tamamlandı

Uraloğlu, 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pistin hizmete alındığını ve bugün ilk seferin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hatay Havalimanı'na gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bakan, toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun 5 uçaklık kısmı ile yeni pist-apron bağlantı taksi yolunun, regülatör binası ve ısı merkezinin inşa çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Tarifeli seferlerde artış

İlk etap çalışmalarının devreye girmesiyle tarifeli uçuş sayılarının yükseldiğini vurgulayan Uraloğlu, haftalık tarifeli sefer sayısını 21'den 52'ye çıkararak 2,5 katına yükselttiklerini bildirdi. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa uçuşlarının yanı sıra depremden sonra ilk kez İzmir ve Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşlarının da programa eklendiğini anlattı.

Devam eden altyapı çalışmaları

Bakan, aynı zamanda ana pistin yenilenmesi, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ile diğer altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İlk iniş ve ilk kalkış

Havalimanına ilk inişi Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan PC2134 sefer sayılı uçağı saat 09.30'da gerçekleştirdi. Yenilenen Hatay Havalimanı'ndan yapılan ilk dönüş uçuşunu ise aynı hava yolu şirketine ait PC2135 sefer sayılı uçak saat 10.45'te İstanbul'a kalkış yaparak gerçekleştirdi.

