DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,19 -0,05%
ALTIN
4.586,74 -0,53%
BITCOIN
4.491.012,51 -0,12%

Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı — 2 bin 720 metre yardımcı pist hizmette

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda birinci etap çalışmaları tamamlandığını ve 2 bin 720 metrelik yardımcı pistin hizmete alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 15:23
Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı — 2 bin 720 metre yardımcı pist hizmette

Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda birinci etap çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde hasar gören havalimanında önemli bir adım atıldığını belirtti.

Yardımcı pist ve apronda çalışmalar tamamlandı

Uraloğlu, 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pistin hizmete alındığını ve bugün ilk seferin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hatay Havalimanı'na gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bakan, toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun 5 uçaklık kısmı ile yeni pist-apron bağlantı taksi yolunun, regülatör binası ve ısı merkezinin inşa çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Tarifeli seferlerde artış

İlk etap çalışmalarının devreye girmesiyle tarifeli uçuş sayılarının yükseldiğini vurgulayan Uraloğlu, haftalık tarifeli sefer sayısını 21'den 52'ye çıkararak 2,5 katına yükselttiklerini bildirdi. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa uçuşlarının yanı sıra depremden sonra ilk kez İzmir ve Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşlarının da programa eklendiğini anlattı.

Devam eden altyapı çalışmaları

Bakan, aynı zamanda ana pistin yenilenmesi, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ile diğer altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İlk iniş ve ilk kalkış

Havalimanına ilk inişi Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan PC2134 sefer sayılı uçağı saat 09.30'da gerçekleştirdi. Yenilenen Hatay Havalimanı'ndan yapılan ilk dönüş uçuşunu ise aynı hava yolu şirketine ait PC2135 sefer sayılı uçak saat 10.45'te İstanbul'a kalkış yaparak gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Hatay Havalimanı'ndaki birinci etap çalışmalarının...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Hatay Havalimanı'ndaki birinci etap çalışmalarının tamamlandığını belirtilerek, ilk seferin bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirildiği bildirildi. Havalimanına ilk inişi, Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan "PC2134" sefer sayılı uçağı saat 09.30'da gerçekleştirdi. Yenilenen Hatay Havalimanı'ndan yapılan ilk uçuşu ise İstanbul'a dönmek için saat 10.45'te kalkan aynı hava yolu şirketine ait "PC2135" sefer sayılı uçak yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Hatay Havalimanı'ndaki birinci etap çalışmalarının...

İLGİLİ HABERLER

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pezeşkiyan ŞİÖ Zirvesi'nde: 'Filistin'e Adil Çözüm Olmadan Barış Yok'
2
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü
3
Erdoğan: Türkiye, İran'ın nükleer müzakerelerine desteğini sürdürecek
4
Eflani yangını Kastamonu Araç'a ulaştı — Güzelce köyü tahliye edildi
5
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
6
Erdoğan-Pezeşkiyan Görüşmesi: Türkiye-İran İlişkileri ve Bölgesel Gelişmeler
7
AB, Ukrayna'yı güvenlik garantileriyle müzakere masasına oturtmayı hedefliyor

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye